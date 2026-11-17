Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водителей в Москве предупредили о возможной гололедице и призвали выезжать на дороги только на зимней резине. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы в МАХ.

По прогнозам синоптиков, после 20:00 17 ноября температура в Москве перейдет через 0 градусов в сторону отрицательных значений. До 18 ноября включительно в городе временами будут идти снег и мокрый снег. Из-за этого на дорогах может образоваться гололедица.

Городские службы круглосуточно следят за состоянием улично-дорожной сети и при необходимости проводят работы с учетом погодных условий. Пешеходов просят быть внимательными на улицах, а автомобилистов – соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее столичный Дептранс рекомендовал водителям большегрузов заранее планировать поездки с учетом прогноза погоды. Из-за ожидаемого 18 ноября снегопада автомобилистов попросили по возможности избегать выезда на МКАД.

Также в ведомстве посоветовали проверить состояние шин, тормозов, фар и стеклоочистителей, запастись незамерзающей жидкостью и не перегружать машины.

