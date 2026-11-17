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Ученик умер в школе в Набережных Челнах. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

Тело 17-летнего подростка обнаружили без внешне видимых признаков насильственной смерти. Для установления точной причины назначили комплекс экспертиз, следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В пресс-службе городской администрации РИА Новости уточнили, что на место выехала бригада скорой помощи, однако врачи лишь констатировали смерть старшеклассника.

Ранее в Красноярске скончался 13-летний мальчик. Он был в сквере на улице Водопьянова с друзьями и неожиданно потерял сознание. Прибывшие врачи констатировали смерть, по факту случившегося началась проверка. Для выяснения причин произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза.