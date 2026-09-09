09 сентября, 10:08Происшествия
Школьник в Городце скончался на уроке физкультуры
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ученик одной из школ Городца в Нижегородской области умер во время урока физкультуры. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков в мессенджере MAX.
По предварительным данным, ребенку стало плохо во время разминки и легкого бега. Он внезапно потерял сознание, после чего сотрудники образовательного учреждения начали реанимационные мероприятия.
Школьная медсестра оказала мальчику первую помощь, а заместитель директора позвонил скорой. Врачи приехали в учебное заведение через 7 минут после вызова, однако спасти ребенка не удалось.
Пучков отметил, что говорить о причинах произошедшего пока рано – их предстоит установить. Министерство поддерживает связь с руководством школы и города, а также с правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что в Красноярске во дворе на улице Матросова в день последнего звонка скончался школьник. Выяснилось, что причиной смерти подростка стала сердечная недостаточность. Погибший мальчик должен был ждать квоту на госпитализацию в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.