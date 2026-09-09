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09 сентября, 10:08

Происшествия

Школьник в Городце скончался на уроке физкультуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ученик одной из школ Городца в Нижегородской области умер во время урока физкультуры. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков в мессенджере MAX.

По предварительным данным, ребенку стало плохо во время разминки и легкого бега. Он внезапно потерял сознание, после чего сотрудники образовательного учреждения начали реанимационные мероприятия.

Школьная медсестра оказала мальчику первую помощь, а заместитель директора позвонил скорой. Врачи приехали в учебное заведение через 7 минут после вызова, однако спасти ребенка не удалось.

Пучков отметил, что говорить о причинах произошедшего пока рано – их предстоит установить. Министерство поддерживает связь с руководством школы и города, а также с правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в Красноярске во дворе на улице Матросова в день последнего звонка скончался школьник. Выяснилось, что причиной смерти подростка стала сердечная недостаточность. Погибший мальчик должен был ждать квоту на госпитализацию в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.

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