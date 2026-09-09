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09 сентября, 11:38

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AFP: на юге Франции задержали мужчину с почти тонной кокаина

Во Франции задержали мужчину с почти тонной кокаина

Фото: depositphotos/everyonensk​

На юге Франции полиция перехватила крупную партию кокаина весом 930 килограммов. Об этом сообщает агентство AFP.

Операция прошла в ночь на 5 сентября в районе коммуны Монболо в департаменте Восточные Пиренеи. Жандармы преследовали колонну из трех машин, которые следовали со стороны Испании. Один из преследуемых автомобилей врезался в транспортное средство стражей порядка. Задержанный находился за рулем одного из этих авто.

Агентство указало, что кокаин занимает второе место по популярности среди наркотиков во Франции после каннабиса. Его потребление за последние 5 лет увеличилось. По данным Управления по борьбе с наркотиками, в 2025 году во Франции было изъято 84,3 тонны кокаина, из которых 59,5 тонны доставлены морским транспортом.

Ранее уголовный суд Каира приговорил египетскую телеведущую и продюсера Сару Халифу, а также 11 других обвиняемых к смертной казни по обвинению в производстве наркотиков. Всего по делу проходили 28 человек. Девятерых фигурантов суд приговорил к пожизненному заключению, семерых оправдал.

Следствие установило, что осужденные создали преступную организацию, которая занималась ввозом из-за границы сырья и производством синтетических наркотиков. Роли между участниками были распределены: одни отвечали за закупку сырья, другие – за изготовление и распространение. Наркотики хранили и производили в жилом доме.

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