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09 сентября, 15:45

Политика

В ГД внесли законопроект о запрете отказывать в кредите из-за инвалидности

Фото: Москва 24/Анна Селина

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова внесли в палату парламента законопроект, который закрепляет запрет на отказ в заключении договора потребительского кредита заемщику исключительно по признаку инвалидности. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В случае принятия законопроект вступит в силу через 3 месяца после опубликования. Документ переводит уже сформулированный Банком России стандарт недискриминационного обслуживания из рекомендательного в обязательный.

По мнению авторов нововведений, предлагаемое регулирование не ограничивает право кредитора оценивать платежеспособность и кредитный риск заемщика.

При этом в рамках изменений также не допускается включение банками и страховыми организациями в правила положений, которые дискриминируют людей с инвалидностью.

Ранее в Госдуме предложили внедрить на портале "Госуслуги" кнопку "Связываться текстом" для граждан с нарушением слуха. Предлагалось разместить эту опцию в профиле пользователя и непосредственно в заявлении, например в качестве отметки "Предпочтительный способ связи – текстовые сообщения".

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