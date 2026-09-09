Минтранс РФ утвердил план по повышению доступности такси для пассажиров с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Минтранс России совместно с сервисом "Яндекс Такси" разработал и утвердил дорожную карту, направленную на повышение доступности, комфорта и безопасности поездок в такси для пассажиров с детьми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлекать и обучать водителей для перевозок семей с детьми.

Также в министерстве напомнили, что в Челябинске, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Уфе проводится пилот по предоставлению скидок на поездки многодетным семьям. В будущем на его базе планируют создать систему субсидирования, которую распространят на другие регионы.

Ранее в Госдуме предложили обязать операторов такси предоставлять возможность заказа авто с нужным количеством детских кресел для перевозки двух и более детей.

Кроме того, предлагается ввести единые требования к набору кресел в такси и допуск универсальных, трансформируемых и модульных систем для детей разного возраста. Авторы инициативы также отметили необходимость ограничения роста стоимости поездок с несовершеннолетними.