Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 16:11

Транспорт

Минтранс РФ утвердил план по повышению доступности такси для пассажиров с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Минтранс России совместно с сервисом "Яндекс Такси" разработал и утвердил дорожную карту, направленную на повышение доступности, комфорта и безопасности поездок в такси для пассажиров с детьми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлекать и обучать водителей для перевозок семей с детьми.

Также в министерстве напомнили, что в Челябинске, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Уфе проводится пилот по предоставлению скидок на поездки многодетным семьям. В будущем на его базе планируют создать систему субсидирования, которую распространят на другие регионы.

Ранее в Госдуме предложили обязать операторов такси предоставлять возможность заказа авто с нужным количеством детских кресел для перевозки двух и более детей.

Кроме того, предлагается ввести единые требования к набору кресел в такси и допуск универсальных, трансформируемых и модульных систем для детей разного возраста. Авторы инициативы также отметили необходимость ограничения роста стоимости поездок с несовершеннолетними.

Нелегальных таксистов в Москве хотят запретить на вокзалах и в аэропортах

Читайте также


транспортавто

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика