Аттестацию столичных водителей такси с помощью ИИ могут ввести в 2027 году

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Аттестацию московских водителей такси с помощью искусственного интеллекта планируют ввести в следующем году. Об этом на XIV Международном евразийском форуме такси заявил замруководителя столичного Дептранса Владимир Макаров, передает Агентство "Москва".

Спикер пояснил, что ИИ позволит усилить контроль за онлайн-аттестацией и не даст кандидатам списать. По словам Макарова, в стране уже есть подобные системы, но в Москве решили создать собственную.

Замглавы департамента напомнил, что 2 года назад аттестацию водителей такси пробовали проводить в добровольном порядке. С марта 2025 года она стала обязательной, а с марта 2026-го для сдачи осталась одна онлайн-попытка.

Макаров отметил, что сейчас 85% водителей сдают аттестацию с первой попытки в онлайн-режиме. Изначально процент несдавших был больше.

Вместе с тем в России с 1 сентября вступят в силу обновленные правила режима труда и отдыха водителей. Согласно приказу Минтранса, продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. При этом допускается суммированный учет рабочего времени за один месяц с возможностью увеличения этого периода до 3 месяцев.