26 сентября, 18:28Происшествия
Два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ на Брянскую область
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Украинские военные атаковали автозаправочную станцию в поселке Климово Брянской области, в результате чего пострадал местный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.
Еще один удар пришелся по магазину в поселке Белая Березка Трубчевского района. В результате ранение получила местная жительница. По словам главы региона, пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.
Ранее четыре человека погибли, еще пять получили ранения за сутки в ЛНР в результате атак ВСУ. По словам главы региона Леонида Пасечника, в Троицком муниципальном округе из-за прицельного удара по легковому автомобилю погибла семейная пара.
На автодороге Новоайдар – Северодонецк атаке подвергся рейсовый автобус. В результате ранения получили семнадцатилетняя девочка и ее мама, а 74-летняя женщина скончалась. В Старобельском муниципальном округе беспилотник ударил по молоковозу, погиб водитель.
В Алчевске ВСУ обстреляли автомобильную стоянку, ранены 35-летний мужчина и его отец. В Рубежном атакована придомовая территория, из-за чего пострадала женщина.