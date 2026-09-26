Два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ на Брянскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские военные атаковали автозаправочную станцию в поселке Климово Брянской области, в результате чего пострадал местный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

Еще один удар пришелся по магазину в поселке Белая Березка Трубчевского района. В результате ранение получила местная жительница. По словам главы региона, пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее четыре человека погибли, еще пять получили ранения за сутки в ЛНР в результате атак ВСУ. По словам главы региона Леонида Пасечника, в Троицком муниципальном округе из-за прицельного удара по легковому автомобилю погибла семейная пара.

На автодороге Новоайдар – Северодонецк атаке подвергся рейсовый автобус. В результате ранения получили семнадцатилетняя девочка и ее мама, а 74-летняя женщина скончалась. В Старобельском муниципальном округе беспилотник ударил по молоковозу, погиб водитель.

В Алчевске ВСУ обстреляли автомобильную стоянку, ранены 35-летний мужчина и его отец. В Рубежном атакована придомовая территория, из-за чего пострадала женщина.

