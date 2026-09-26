В Северском районе Кубани восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

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Электроснабжение около 26 тысяч жителей Северского района Краснодарского края, нарушенное из-за атаки украинских беспилотников, полностью восстановлено. Об этом сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

"В результате падения обломков беспилотников вышли из строя две воздушные линии, без электроснабжения остались три подстанции", – объяснили в оперштабе.

Подачу электроэнергии жителям района полностью восстановили 26 сентября к 14:00 по московскому времени.

Северский район Краснодарского края подвергся атаке БПЛА в ночь на 26 сентября. Из-за падения обломков дронов произошли обрывы проводов на железнодорожной сети, однако движение поездов позднее было восстановлено. Но без электроэнергии оставались около 26 тысяч жителей.

Обломки беспилотника также повредили жилое здание. Кроме того, возникли возгорания на территории двух предприятий, которые спустя время ликвидировали. В результате атаки три человека погибли, еще двое пострадали.

