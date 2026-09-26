Средства ПВО РФ за ночь сбили 645 беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 26 сентября нейтрализовали 645 украинских дронов над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, атака отражалась в период с 20:00 25 сентября до 08:00 26 сентября. За этот период БПЛА были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями.

Кроме того, беспилотники удалось перехватить над Московским регионом, а также над Краснодарским и Ставропольским краями. Помимо этого, дроны были уничтожены над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Житель Курской области получил травмы при ударе украинского БПЛА по машине в белгородском поселке Шебекино. 39-летний пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Врачи диагностировали у него слепые осколочные ранения лица.

