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26 сентября, 09:37

Происшествия

Блогера Некоглая оштрафовали в Молдавии за вождение после приема наркотиков

Фото: instagram. com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/miko.glai

Суд Кишинева оштрафовал блогера Николая Лебедева, известного как Некоглай, на 5 650 долларов за вождение без прав в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Инцидент произошел еще в феврале 2025 года. Полицейские остановили автомобиль блогера и заподозрили, что он находится под воздействием запрещенных веществ, так как глаза Лебедева были слегка покрасневшими и мутными. Сам блогер признался, что употреблял марихуану.

В решении суда говорится, что Лебедев признан виновным в вождении в нетрезвом виде. На заседании он заявил, что полностью признает вину. Дополнительная проверка показала, что автомобиль принадлежит блогеру на законных основаниях, однако водительских прав у него нет.

При этом в сентябре 2026-го блогер и его супруга были задержаны в пригороде Кишинева – их подозревают в торговле наркотиками и организации притона. По данным СМИ, блогер вербовал подростков среди своих подписчиков, склонял их к употреблению запрещенных веществ и приглашал к себе домой.

Обоих арестовали на 72 часа. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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