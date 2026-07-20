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20 июля, 16:50

Шоу-бизнес

Суд приговорил блогера Веронику Ярошик к 13 годам заключения за сбыт наркотиков

Фото: vk.ru/idveronikayaroshik

Московский областной суд приговорил блогера Веронику Ярошик к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инстанция признала ее виновной в совершении 7 преступлений по части 5 статьи 228.1 УК РФ и части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.

Следствие установило, что Ярошик действовала в составе организованной преступной группы, в которой выполняла роль отправителя. По указанию кураторов она получала при помощи тайников-закладок на территории Подмосковья крупные партии наркотиков. Для конспирации блогер покупала предметы бытовой техники, в которых расфасовывала вещества и пересылала их другим участникам группы в различные регионы России.

Согласно данным следствия, с сентября по октябрь 2023 года она расфасовала наркотики в кофемашину, воздухоочиститель, мясорубку и минимойку, после чего через почтовые отделения отправила посылки в Сахалинскую, Калининградскую области, Приморский и Хабаровский край.

Ее преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. В рамках мероприятий они изъяли из незаконного оборота почти 4 килограмма наркотиков.

Ранее Никулинский суд Москвы назначил рэперу Птахе (настоящее имя – Давид Нуриев) штраф в размере 80 тысяч рублей по административному делу о пропаганде наркотиков в Сети. Согласно материалам дела, дело в отношении артиста было заведено из-за песен "Не поздно", "Монолог" и "Не могу", опубликованных в группе "Птаха aka Зануда" в соцсети "ВКонтакте".

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