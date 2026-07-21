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21 июля, 11:32

Город

В Москве горячую воду вернули в более чем 51 тыс зданий после испытаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Подача горячей воды после гидравлических испытаний возобновлена в более чем 51 тысяче зданий, включая 24,3 тысячи жилых домов. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, масштабные мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону завершаются.

"Продолжаем проводить гидравлические испытания, во время которых в соответствии с ранее утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение", – отметил он.

Испытания теплосетей – одно из ключевых направлений подготовки к отопительному сезону. Работы разделены на 600 десятидневных этапов, в них задействованы более 3 тысяч специалистов. Все мероприятия планируется завершить до конца августа.

Отдельные участки трубопроводов по очереди выводят из эксплуатации. В них повышают давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет сотрудникам ПАО МОЭК заранее выявить ненадежные участки и оперативно их отремонтировать.

Всего в ходе испытаний проверят более 19 тысяч километров тепловых сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят свыше 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие текущего года специалисты выполнили 1,7 миллиона различных исследований воды. Уточнялось, что ежедневно столица потребляет почти 3 миллиона кубометров воды. Всего в городе проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей.

"Спецреп": зачем отключают горячую воду

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