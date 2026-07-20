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20 июля, 13:03

Город

1,7 млн анализов качества воды провели в Москве за полгода

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

За первое полугодие 2026 года специалисты выполнили 1,7 миллиона различных исследований воды. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Как рассказал заммэра столицы Петр Бирюков, состояние воды в столице оценивается по 200 физико-химическим и биологическим параметрам. Контроль осуществляется на всех этапах ее пути: от источника до станций водоподготовки и распределительной сети.

Ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, а в городе проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей.

Водоподготовка ведется на 4 станциях – Северной, Восточной, Западной и Рублевской. Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, что позволяет оперативно корректировать режимы очистки.

Помимо лабораторных исследований, за качеством воды в реальном времени следят более 600 приборов автоматического контроля. Результаты их анализов передаются в систему социально-гигиенического мониторинга столицы.

Исследования подтверждают, что вода, поступающая в краны москвичей, соответствует всем нормативам, заключили в комплексе.

Ранее сообщалось, что подготовительные работы к отопительному сезону закончат в столице 1 сентября. Всего планируется подготовить свыше 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов.

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