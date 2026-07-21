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21 июля, 21:56

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после нападения собак на ребенка в Подмосковье

Фото: sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападении собак на ребенка в деревне Павловское подмосковного округа Истра. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств случившегося, ход и результаты расследования.

По данным прокуратуры, инцидент произошел 19 июля на детской площадке. Две собаки породы американской булли напали на пятилетнего мальчика. В результате он получил укушено-рваные раны головы, теменной области, левого плеча и гематому грудной клетки.

Хозяином собак оказался местный житель 1974 года рождения. Мужчина пояснил, что животные вырыли подкоп под забором его дома и сбежали.

Ранее девятилетний мальчик пострадал от укусов собаки в СНТ в Дмитровском округе Московской области. Инцидент произошел у одного из домов в СНТ "Кедр-1". По предварительным данным, мальчик гулял по частному сектору, но в какой-то момент к нему подбежала собака, сорвавшаяся с поводка, которая покусала его.

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