21 июля, 21:56Происшествия
Уголовное дело возбуждено после нападения собак на ребенка в Подмосковье
Фото: sledcom.ru
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападении собак на ребенка в деревне Павловское подмосковного округа Истра. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств случившегося, ход и результаты расследования.
По данным прокуратуры, инцидент произошел 19 июля на детской площадке. Две собаки породы американской булли напали на пятилетнего мальчика. В результате он получил укушено-рваные раны головы, теменной области, левого плеча и гематому грудной клетки.
Хозяином собак оказался местный житель 1974 года рождения. Мужчина пояснил, что животные вырыли подкоп под забором его дома и сбежали.
Ранее девятилетний мальчик пострадал от укусов собаки в СНТ в Дмитровском округе Московской области. Инцидент произошел у одного из домов в СНТ "Кедр-1". По предварительным данным, мальчик гулял по частному сектору, но в какой-то момент к нему подбежала собака, сорвавшаяся с поводка, которая покусала его.
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