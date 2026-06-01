01 июня, 15:25

Происшествия

Ребенок скончался в Приморье после нападения домашней собаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Ребенок скончался в приморском селе Барано-Оренбургском Пограничного района после нападения домашней собаки. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Приморского края.

Информация о нападении собаки на ребенка поступила врачам Пограничной центральной районной больницы днем 1 июня. Выяснилось, что 1,5-годовалый мальчик, находясь на территории частного дома со своей старшей сестрой, тронул миску с едой домашней сторожевой овчарки.

Медики, прибыв на место, провели реанимационные мероприятия. Несмотря на это, врачи спустя время констатировали смерть. Родителям несовершеннолетнего сейчас оказывается психологическая помощь.

Региональная прокуратура после гибели мальчика начала проверку, в рамках которой будут выяснены все обстоятельства случившегося. Установлено, что смерть малыша наступила из-за укуса собаки, принадлежащей семье погибшего. В связи с этим ведомство признало законным возбуждение дела о причинении смерти по неосторожности.

"В ходе проверки будет дана принципиальная оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, условиям жизни и воспитания ребенка, а также соблюдению законными представителями требований законодательства", – сказано в сообщении.

Ранее три добермана напали на молодую женщину во Владивостоке. Она гуляла со своим цвергпинчером и говорила с матерью по телефону, когда к ней подбежали собаки. Доберманы были не на поводках и без намордников. У пострадавшей осталась рваная рана на ноге.

происшествияживотныерегионы

