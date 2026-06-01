01 июня, 16:18

Происшествия

Трехлетний ребенок сам уехал из дома на автобусе в Ростове-на-Дону

Трехлетний ребенок сам уехал из дома на автобусе в другой район Ростова-на-Дону. Об этом сообщает департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области на странице в соцсети "ВКонтакте".

Утром 1 июня ребенок зашел в магазин. Мальчик рассказал, что его зовут Дима и он приехал на автобусе. При этом фамилию он назвать не смог. Малыш говорил очень плохо. В связи с этим продавец решил позвонить по номеру 112.

Когда правоохранители и врачи скорой ехали к магазину, была запущена программа поиска. Специалисты объединили данное обращение с похожим инцидентом в Советском районе. Утром 1 июня, пока родители спали, пропал трехлетний ребенок по имени Тимофей.

В связи с этим с родителями пропавшего ребенка связались операторы центра обработки вызовов. Оказалось, что исчезнувший и найденный мальчик – это один и тот же человек, а "Дима" – это то, как малыш произносит свое имя. Родители уже забрали несовершеннолетнего из отдела полиции.

Ранее мальчики в возрасте 12 и 15 лет пропали в национальном парке "Столбы" под Красноярском. Как сообщали в региональном ГУ МЧС, дети потерялись в районе фанпарка "Бобровый лог", откуда шли в сторону "Столбов".

Ведомство привлекло к поискам своих сотрудников из Сибирского регионального поисково-спасательного отряда, а также краевых спасателей, волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Всего были задействованы 33 человека и 4 единицы техники. Детей нашли.

