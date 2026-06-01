Суд Амстердама отложил дело о взыскании с футболиста Промеса 8 млн евро за наркоторговлю

Рассмотрение требования прокуратуры Нидерландов взыскать 8 миллионов евро с бывшего нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса по делу о контрабанде наркотиков отложено на неопределенный срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Окружного суда Амстердама Сумизу Зейани.

В 2023 году Квинси Промеса приговорили к 1,5 года колонии за нападение на двоюродного брата с ножом. Спустя год он получил еще 6 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков.

В феврале 2024 года футболист был задержан в Дубае, затем освобожден. В июне 2025-го его вновь арестовали и экстрадировали в Нидерланды. Позже Промес признал, что действительно ранил родственника ножом, но назвал произошедшее самообороной.

В конце мая 2026-го прокуратура Нидерландов потребовала взыскать с Промеса 8 миллионов евро, которые, как утверждает обвинение, он заработал, торгуя кокаином, и скрывал доходы от налоговых органов.

