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02 июня, 12:28

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Двух учеников выгнали с ЕГЭ в Нижнем Новгороде

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Первый день проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Нижнем Новгороде закончился удалением из классов двух учеников. Об этом рассказал глава Минобразования Нижегородской области Михаил Пучков в мессенджере MAX.

"Экзамены прошли спокойно, и все было бы просто отлично, если бы не два удаления: одно – за шпаргалку, другое – за телефон. Самое печальное это то, что в подобном случае результат аннулируется и пересдать экзамен можно будет только в рамках следующей кампании ЕГЭ через год", – сообщил он.

Министр посоветовал школьникам не пытаться пронести гаджеты или шпаргалки на экзамен. Ведь жульничество все равно будет обнаружено.

Пучков рекомендовал писать заметки от руки дома, думать над структурой и над тем, что нужно запомнить. После этого записи брать с собой не следует. По его словам, так выпускники и "мозг прокачают", и будут уверены в себе во время сдачи ЕГЭ.

Единый государственный экзамен начали сдавать в России 1 июня. В этом году 11-классники могут выбрать для тестирования разные предметы. В списке, в частности, есть химия, литература, история и другие. Обязательными остаются русский язык и математика.

Также стартовал основной государственный экзамен для 9-классников. ОГЭ в этом году в Москве сдадут более 127 тысяч человек. При этом 47 тысяч пройдут лишь два экзамена вместо четырех – математику и русский язык. Это значит, что дальнейшее обучение они продолжат в колледжах. Для поступления в 10-й класс нужно сдать четыре предмета.

В Москве девятиклассники начали сдавать ОГЭ

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