Мэр Москвы сообщил о завершении строительства промышленного парка "Сенькино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство промышленного парка "Сенькино" в Краснопахорском районе полностью завершено. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра столицы, проект реализовали в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. В результате появилось более 2,8 тысячи современных рабочих мест, что также соответствует целям национального проекта "Кадры".

Возведение объекта велось в три этапа. В 2024 году ввели в эксплуатацию два корпуса, в 2025-м – еще один, а в 2026-м – два производственных здания.

Сначала построили инженерные сооружения: все строения обеспечены теплом, водой, электричеством и ливневой канализацией. Благодаря этому производственные мощности можно запустить сразу после заселения резидентов.

Территория парка спроектирована с учетом всех потребностей. Вокруг зданий организована дорожная сеть, по которой смогут проезжать пожарные машины и грузовой транспорт любой тоннажности. Обустроены разворотные площадки, зоны погрузки-разгрузки и парковки.

В рамках третьей очереди на участке площадью почти 16 гектаров возвели комплекс универсальных производственных площадок для цехов, научно-производственных лабораторий и деловых офисов.

Вместе с тем в Москве планируется построить свыше 40 технопарков по программе комплексного развития территорий. Большая часть проектов будет реализована в Царицыне, Чертанове Центральном и Москворечье-Сабурове. В целом новые технопарки появятся в 18 районах.

Программа, благодаря которой на неэффективно используемых участках появляются современные объекты, действует в городе уже 6 лет.