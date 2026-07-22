Пострадавшего в горах Таджикистана россиянина доставят в Душанбе 26 июля

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Россиянина Игоря Байера, пострадавшего при спуске в горах Памира в Таджикистане, доставят при помощи рейсового вертолета в Душанбе 26 июля. Он находится в нормальном состоянии, сообщил ТАСС начальник Центра управления кризисными ситуациями комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики Джамшед Камолзода.

По его словам, глава туристической группы Сергей Наседкин сообщил, что вертолет прибудет за пострадавшим на поляну Москвина. Из Душанбе его отправят в Москву.

Как уточнил Камолзода, Байер чувствует себя хорошо и может передвигаться самостоятельно. Он также объяснил, что запланированную на 24-е число эвакуацию отменили по решению тургруппы.

Инцидент произошел 19 июля в районе перевала Турамыс на высоте более 5 тысяч метров. 22-летний Байер упал с высоты и получил черепно-мозговую травму.

Остальные участники группы не пострадали. Эвакуационный вертолет ранее не мог вылететь за ними из-за неблагоприятных погодных условий. В настоящее время участники похода остаются на туристической базе на поляне Москвина на высоте 4 200–4 300 метров.

