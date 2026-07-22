Jeland выпустит новую версию кроссовера J6 с полным приводом

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Российский автомобильный бренд Jeland представит новую версию кроссовера J6 (Jeland J6 AWD) с полным приводом, более мощным двигателем 1,6 литра и расширенным набором оборудования. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Автомобиль получил более мощный 1,6-литровый турбированный двигатель, 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию и интеллектуальную систему управления полным приводом с шестью режимами движения", – уточнил бренд.

В компании подчеркнули, что мотор мощностью 150 лошадиных сил будет работать вместе с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. При этом система полного привода получит 6 режимов движения.

Также новая модель будет оснащена специальными легкосплавными колесными дисками, а салон – новой цветовой цифровой панелью приборов и более производительным процессором мультимедии.

Ранее "АвтоВАЗ" начал серийное производство модернизированной Lada Niva Legend. Автомобиль получил новый двигатель, модернизированные шасси и кузов. Кроме того, в машине появились обновленные электронные системы.

