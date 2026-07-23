Склад Wildberries в Котовске возобновил сортировку и отправку товаров

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Логоцентр Wildberries в Котовске Тамбовской области возобновил работу после атаки беспилотников. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

На объекте запущены сортировка и отправка товаров, добавили в организации.

В период с 18 по 22 июля текущего года логистические центры компании Wildberries в подмосковной Электростали, Котовске в Тамбовской области, Краснодаре и ставропольском Невинномысске подверглись атакам БПЛА, повлекшим за собой возгорания. По данным инцидентам возбуждены уголовные дела по статье "Террористический акт".

В связи с ущербом, нанесенным инфраструктуре в Краснодаре, для пострадавших предпринимателей организована работа горячей линии. Предприниматели могут обратиться в центр "Мой бизнес" за гарантийными поручительствами, льготными микрозаймами и юридическими консультациями.