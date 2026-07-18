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18 июля, 08:14

Происшествия

Возгорание на территории нефтебазы в Ногинске произошло после падения БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорание на территории нефтебазы в подмосковном Ногинске произошло после падения БПЛА. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в МАХ.

По его словам, регион минувшей ночью, 18 июля, подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Богородском городском округе. В частности, сейчас в Ногинске продолжают работать пожарные расчеты, сотрудники МЧС и все оперативные службы.

По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась 26 взрослым. Из них 2 пострадали в Ногинске, еще 24 человека получили ранения при падении дрона на территорию склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая помощь, задействованы 40 бригад скорой помощи и 12 бригад территориального центра медицины катастроф.

В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия в Ногинске. Все пациенты и персонал оперативно переведены в другие медицинские учреждения. Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко.

На местах продолжают работу сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийные службы и представители муниципалитетов. Ведется ликвидация последствий атаки и обследование территории. Всего за ночь силами ПВО над регионом было сбито 48 БПЛА.

Атаки на Московский регион и Москву продолжались с вечера 17 июля. Как рассказывал Сергей Собянин, в воздушном пространстве региона удалось нейтрализовать порядка 370 беспилотников.

Большая часть дронов была обнаружена и ликвидирована на дальних подступах, еще 64 уничтожены непосредственно на подлете к городу.

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