Глава фракции ХДС/ХСС объявил об отставке на фоне скандала вокруг суррогатного материнства

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Глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан объявил об отставке на фоне скандала вокруг суррогатного материнства. Об этом сообщил телеканал N-tv со ссылкой на письмо политика, которое оказалось в его распоряжении.

"Я проинформировал председателей партий ХДС и ХСС Фридриха Мерца и Маркуса Зедера о том, что данным письмом в адрес нашей фракции я ухожу в отставку с поста председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге", – говорится в тексте письма.

По данным источников в окружении председателя партии, Мерц призвал Шпана уйти в отставку.

15 июля Шпан и его супруг Даниэль Функе (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) сообщили, что "стали папами". Ребенок появился на свет в США от суррогатной матери.

В Германии суррогатное материнство запрещено, а Христианско-демократический союз (ХДС), который представляет Шпан, выступает категорически против легализации такой практики. При этом сам политик в прошлом высказывался против отмены запрета.

Ранее о решении покинуть свой пост заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. На этой должности политик находился с 5 июля 2024 года. При этом он продолжит выполнять обязанности премьера до того момента, пока ему не будет избран преемник.