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Инопланетным существам при контакте с землянами стоит уговорить британского премьер-министра Кира Стармера подать в отставку. Так глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил на своей странице в соцсети Х.

"Уважаемые инопланетяне! Готовясь к контакту с человечеством, пожалуйста, проявите свое всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку", – написал он.

Дмитриев также призвал пришельцев не похищать британского политика. Главное – объяснить ему, что он, подав в отставку, может спасти Запад.

Ранее премьер-министра Великобритании просили уйти в отставку. Однако политик заявил, что не собирается этого делать. Он намерен и дальше оставаться лидером Лейбористской партии вплоть до выборов в 2029 году.