ISU предоставил нейтральный статус фигуристке Валиевой

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Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус российским фигуристкам Камиле Валиевой и Александре Игнатовой (до замужества – Трусовой. – Прим. ред.). Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Кроме того, обладателем нейтрального статуса стал участник Олимпиады Петр Гуменник.

При этом Валиева и Игнатова вошли в резервный состав сборной России на сезон-2026/27. По данным СМИ, спортсменки не были включены в основной состав из-за того, что не участвовали в соревнованиях в последних сезонах.

Ранее Гуменник вошел в рейтинг Forbes "30 до 30". Он попал в категорию "Спорт и киберспорт". Рейтинг рассчитан на лиц, получивших к 30 годам признание и ставших известными на всероссийском и глобальном уровне.