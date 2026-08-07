Сенат США одобрил ужесточение санкций против России и Ирана

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Сенат конгресса США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Об этом стало известно в ходе трансляции на сайте верхней палаты законодательного органа.

В поддержку инициативы выступили 86 сенаторов, против – 11. Перед началом голосования политики отклонили поправку, которая лишала бы американского президента полномочий вводить пошлины в отношении покупателей российских газа и нефти.

Голосование состоялось перед уходом законодателей на пятинедельные летние каникулы. Теперь документ предстоит рассмотреть палате представителей конгресса.

Ранее лидер республиканского большинства в американском сенате Джон Тьюн сообщил о разногласиях в ходе работы над документом. В частности, один из законодателей был против ускоренной процедуры принятия законопроекта, настаивая на изменении тарифных положений.

При этом, по информации СМИ, демократы выражали опасения в связи с чрезмерным расширением полномочий президента США Дональда Трампа по введению таможенных пошлин.

