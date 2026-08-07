Средства ПВО за день сбили 75 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за день сбили и уничтожили 75 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Атака продолжалась с 08:00 до 20:00 в пятницу, 7 августа. Дроны ликвидированы в том числе над Курской, Белгородской, Воронежской и Брянской областями, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглась Ярославская область. В результате пострадали четыре человека. Две женщины и один мужчина были доставлены в больницу, еще одному оказали помощь на месте. Всего над регионом ликвидировали 93 дрона.

Упавшие обломки БПЛА привели к возгоранию трех частных домов, выбитым окнам в нескольких многоквартирных домах и повреждению автомобилей.

