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07 августа, 21:32

Происшествия

Ребенку оторвало часть пальца качелями в детсаду в Тверской области

Фото: MAX/"Прокуратура Тверской области"

Пятилетний мальчик получил травму пальца на качелях в детском саду в городе Западная Двина Тверской области. Прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел 31 июля во время прогулки воспитанников. Ребенок, качаясь на качелях, повредил палец правой руки. Медики диагностировали травматическую ампутацию фаланги.

В ходе проверки надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства о безопасном пребывании детей в дошкольном учреждении и о защите прав несовершеннолетних. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту.

Ранее пятилетний ребенок попал в больницу в Саратовской области. Выяснилось, что воспитатель детсада в Энгельсе прищемила ему дверью палец. При этом сотрудница дошкольного учреждения не оказала ему первую помощь и не сразу вызвала скорую.

Утверждалось, что палец прищемили так сильно, что произошла "почти ампутация дистальной фаланги пальца". Мальчик находился в стационаре, ему оказали всю необходимую медпомощь. При этом врачи не выявили у него перелома.

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