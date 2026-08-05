Работнику мясного цеха оторвало руку фаршемешалкой в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде 42-летний сотрудник мясного цеха местного предприятия получил тяжелую производственную травму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной трудовой инспекции.

Инцидент произошел в цехе в Канавинском районе города. Во время работы на фаршемешалке рука мужчины попала в шнек и оказалась зажата. Пострадавшего доставили в медучреждение, где врачи диагностировали травматическую ампутацию правого предплечья и другие повреждения руки.

Полученные травмы сопровождались травматическим шоком и были отнесены к категории тяжелых. Гострудинспекция региона проводит расследование несчастного случая, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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