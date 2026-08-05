Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 18:28

Мэр Москвы

Собянин: градостроительный комплекс остается драйвером развития Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Градостроительный комплекс остается драйвером развития Москвы, сообщил Сергей Собянин в MAX.

Основными задачами столичных строителей в этом году остаются создание комфортной и сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, а также выполнение обязательств по программе реновации, напомнил градоначальник.

По словам Собянина, с 2011 года в Москве построено 172,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Это 30% жилых объектов и 23% нежилых. За это же время специалисты возвели и реконструировали 75% транспортных магистралей.

Кроме того, за семь месяцев текущего года в эксплуатацию ввели 8,1 миллиона квадратных метров недвижимости.

Ранее мэр заявлял, что Москва является крупнейшим российским центром разработок в сфере искусственного интеллекта и успешно масштабирует свой опыт. В рамках соглашения с правительством России мэрия помогает гармонизировать нормативную базу и внедрять единые цифровые стандарты строительства по всей стране.

Главным оператором такой работы стал московский Центр искусственного интеллекта в градостроительстве. Всего за год центр заключил 29 соглашений с 21 российским регионом о совместном тестировании и внедрении ИИ-сервисов.

Читайте также


мэр Москвыгородстроительство

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика