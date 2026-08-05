Собянин: градостроительный комплекс остается драйвером развития Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Градостроительный комплекс остается драйвером развития Москвы, сообщил Сергей Собянин в MAX.

Основными задачами столичных строителей в этом году остаются создание комфортной и сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, а также выполнение обязательств по программе реновации, напомнил градоначальник.

По словам Собянина, с 2011 года в Москве построено 172,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Это 30% жилых объектов и 23% нежилых. За это же время специалисты возвели и реконструировали 75% транспортных магистралей.

Кроме того, за семь месяцев текущего года в эксплуатацию ввели 8,1 миллиона квадратных метров недвижимости.

Ранее мэр заявлял, что Москва является крупнейшим российским центром разработок в сфере искусственного интеллекта и успешно масштабирует свой опыт. В рамках соглашения с правительством России мэрия помогает гармонизировать нормативную базу и внедрять единые цифровые стандарты строительства по всей стране.

Главным оператором такой работы стал московский Центр искусственного интеллекта в градостроительстве. Всего за год центр заключил 29 соглашений с 21 российским регионом о совместном тестировании и внедрении ИИ-сервисов.