Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 15:24

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве корпуса Курчатовской школы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин осмотрел завершающий этап строительства нового корпуса Курчатовской школы в районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе.

Градоначальник назвал образовательное учреждение одной из сильнейших инженерных школ в столице.

"Благодаря взаимодействию с Курчатовским институтом идет обмен знаниями, технологиями, дети бывают в институте, его инженеры и научные сотрудники приезжают, преподают в школе. Это серьезное взаимодействие. Здесь можно подготовиться и дальше двигаться по научной линии", – сказал Собянин в ходе общения с родителями и их детьми, которые будут учиться в этой школе.

По словам мэра, в настоящее время для строительства зданий школ применяется совершенно иной подход, а не как это было ранее. Речь идет не только о современных технологиях в сфере архитектуры или градостроительства, но и о больших, комфортных общественных пространствах.

"Чтобы здесь не чувствовалось казенной школы, а чувствовалось такое пространство, в которое хочется приходить, заниматься, жить здесь, потому что большая часть жизни школьников все равно связана со школой", – добавил Собянин.

Родители учеников в беседе с мэром высоко оценили учебные классы, многофункциональные пространства и уровень звукоизоляции учреждения от внешних шумов. Собянин, в свою очередь, выразил уверенность, что в таком пространстве дети будут чувствовать себя более свободно.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, строительные работы начались в сентябре 2023 года. К настоящему моменту готовность нового корпуса составила около 95%. Первых учеников школа должна принять 1 сентября 2026 года.

Финансирование работ осуществляется за счет девелоперской компании в рамках проекта строительства современного городского жилого квартала на берегу Москвы-реки. Ожидается, что площадь застройки составит около 700 тысяч квадратных метров. Из этого числа введено в эксплуатацию уже 283 тысячи "квадратов", то есть более 40% жилых площадей.

Также инвестор выполнит благоустройство набережной протяженностью 1,2 километра, возведет три частных детских сада и передаст учебный корпус в систему образования Москвы. В пятиэтажном здании площадью свыше 16 тысяч квадратных метров смогут обучаться 815 учеников с 1-го по 11-й классы.

Школьникам будут доступны учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, IТ-полигон, медиатеки, трансформируемые спортивные залы. При этом на кровле сооружения разместят открытую террасу со смотровой площадкой, озеленением и подсветкой.

На прилегающей территории поместят спортивное ядро, а наружный амфитеатр окажется встроен прямо в склон. Благодаря этому пространство будет использоваться как спортивная трибуна, так и открытая площадка для мероприятий.

Ранее сообщалось, что с 2021 года за счет городского бюджета порядка 18 объектов образования построили и реконструировали в Новомосковском административном округе (НАО). Речь идет о школах, детских садах и учебном комплексе. Все они рассчитаны более чем на 8 тысяч мест.

Собянин: здание школы № 236 откроется после реконструкции 1 сентября

Читайте также


мэр Москвыгородстроительство

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика