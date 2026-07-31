Сергей Собянин рассказал о строительстве корпуса Курчатовской школы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин осмотрел завершающий этап строительства нового корпуса Курчатовской школы в районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе.

Градоначальник назвал образовательное учреждение одной из сильнейших инженерных школ в столице.

"Благодаря взаимодействию с Курчатовским институтом идет обмен знаниями, технологиями, дети бывают в институте, его инженеры и научные сотрудники приезжают, преподают в школе. Это серьезное взаимодействие. Здесь можно подготовиться и дальше двигаться по научной линии", – сказал Собянин в ходе общения с родителями и их детьми, которые будут учиться в этой школе.

По словам мэра, в настоящее время для строительства зданий школ применяется совершенно иной подход, а не как это было ранее. Речь идет не только о современных технологиях в сфере архитектуры или градостроительства, но и о больших, комфортных общественных пространствах.

"Чтобы здесь не чувствовалось казенной школы, а чувствовалось такое пространство, в которое хочется приходить, заниматься, жить здесь, потому что большая часть жизни школьников все равно связана со школой", – добавил Собянин.

Родители учеников в беседе с мэром высоко оценили учебные классы, многофункциональные пространства и уровень звукоизоляции учреждения от внешних шумов. Собянин, в свою очередь, выразил уверенность, что в таком пространстве дети будут чувствовать себя более свободно.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, строительные работы начались в сентябре 2023 года. К настоящему моменту готовность нового корпуса составила около 95%. Первых учеников школа должна принять 1 сентября 2026 года.

Финансирование работ осуществляется за счет девелоперской компании в рамках проекта строительства современного городского жилого квартала на берегу Москвы-реки. Ожидается, что площадь застройки составит около 700 тысяч квадратных метров. Из этого числа введено в эксплуатацию уже 283 тысячи "квадратов", то есть более 40% жилых площадей.

Также инвестор выполнит благоустройство набережной протяженностью 1,2 километра, возведет три частных детских сада и передаст учебный корпус в систему образования Москвы. В пятиэтажном здании площадью свыше 16 тысяч квадратных метров смогут обучаться 815 учеников с 1-го по 11-й классы.

Школьникам будут доступны учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, IТ-полигон, медиатеки, трансформируемые спортивные залы. При этом на кровле сооружения разместят открытую террасу со смотровой площадкой, озеленением и подсветкой.

На прилегающей территории поместят спортивное ядро, а наружный амфитеатр окажется встроен прямо в склон. Благодаря этому пространство будет использоваться как спортивная трибуна, так и открытая площадка для мероприятий.

Ранее сообщалось, что с 2021 года за счет городского бюджета порядка 18 объектов образования построили и реконструировали в Новомосковском административном округе (НАО). Речь идет о школах, детских садах и учебном комплексе. Все они рассчитаны более чем на 8 тысяч мест.

