Порядка 18 школ и детсадов построили и реконструировали в НАО за 5 лет

Фото: пресс-служба департамента гражданского строительства города Москвы

Порядка 18 объектов образования построили и реконструировали в Новомосковском административном округе (НАО) с 2021 года за счет городского бюджета. Об этом сообщил глава заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о школах, детских садах и учебном комплексе. Все они рассчитаны более чем на 8 тысяч мест.

"Развитие современной инфраструктуры, позволяющей каждому ребенку получать необходимые знания в комфортных условиях, – одно из ключевых направлений Адресной инвестиционной программы Москвы. Современные объекты образования возводятся на территории всей столицы, в зависимости от потребностей каждого района", – пояснил Ефимов.

Новые здания появились в районах Внуково, Коммунарка, Филимонковском и Щербинка. Среди них – 10 школ и учебных корпусов, рассчитанных более чем на 6,6 тысячи учащихся. Как отметил руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров, все объекты соответствуют высоким требованиям к столичным учебным заведениям.

Например, в прошлом году в эксплуатацию ввели две школы в Щербинке и Коммунарке на 1,5 тысячи учеников. В зданиях предусмотрены медиатеки, ИТ-полигоны, лабораторно-исследовательские комплексы и спортивные залы.

Вместе с тем в Троицком административном округе (ТАО) за аналогичный период возвели и реконструировали 10 объектов образования. Суммарная площадь новых и обновленных зданий составила около 95 тысяч квадратных метров.

Например, в Ватутинках появилось образовательное учреждение площадью свыше 19 тысяч квадратных метров, в котором сейчас ведутся работы по подготовке к открытию. Объект состоит из 3 корпусов и рассчитан на 1,2 тысячи учеников. В школе предусмотрено разделение потоков учащихся разных возрастов, оборудованы лабораторно-исследовательские комплексы и ИТ-полигон.