Пранкеры Вован и Лексус рассказали, что дважды разыграли экс-президента Польши Дуду

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов. – Прим. ред.) и Лексус (Алексей Столяров. – Прим. ред.) дважды разыграли экс-президента Польши Анджея Дуду, когда тот занимал пост главы республики. Об этом они рассказали в беседе с РИА Новости.

"У нас нет волшебной схемы, которая стопроцентно работает всегда и со всеми, кому мы звоним. Запланированное может и не получиться. Гарантий никаких. Порой приходится импровизировать на ходу", – пояснили они.

По словам Вована и Лексуса, самым запоминающимся оказался второй случай. Тогда они позвонили Дуде на рабочий телефон от имени премьер-министра Литвы, но тот отказался говорить. После пранкеры представились президентом Франции Эммануэлем Макроном, и разговор состоялся.

"Дуда был весьма откровенен, лепетал, что боится прямой конфронтации с Россией", – вспомнили собеседники агентства.

Когда выяснилось, что это был розыгрыш, польская пресса подняла президента на смех, добавили пранкеры.

"СМИ писали прямым текстом, что Дуда дурачок, потому что попался на нашу удочку уже во второй раз", – отметили они.

Первый раз, по словам Вована и Лексуса, они поздравили Дуду с победой на президентских выборах от имени генсека ООН Антониу Гуттериша. Тогда они обсудили насущные вопросы и вспомнили, как во время встречи вместе пили польскую водку "Зубровка".

"Жертвой" еще одного пранка Кузнецова и Столярова ранее стал президент Украины Владимир Зеленский. По их словам, во время беседы он неадекватно себя вел и издавал странные звуки. Более того, украинский лидер грозился навести порчу.

Комментируя выбор Зеленского, Вован и Лексус пояснили, что обычно звонят политикам, влияющим на повестку, но сделали исключение для главы киевского режима, так как он "торгует лицом".