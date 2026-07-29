Учебный год в школах РФ начнется с "Разговоров о важном"

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Учебный год во всех российских школах и колледжах стартует с первого занятия проекта "Разговоры о важном". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

Темами первого учебного дня станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

В День знаний для первоклассников предусмотрено знакомство с учителями и одноклассниками. Для первокурсников колледжей организуют встречи с кураторами, церемонии вручения студенческих билетов, экскурсии по мастерским и лабораториям, а также встречи с работодателями и выпускниками.

Минпросвещения также направило в регионы рекомендации по проведению 1 сентября. Ведомство поручило образовательным организациям провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, а также пропускного режима.

Кроме того, необходимо создать доступную среду для учащихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих.

Ранее Минпросвещения РФ официально утвердило включение в федеральный перечень 32 учебников по истории регионов страны. В список допущенных вошли книги "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5, 6, 7-х классов.

В Рособрнадзоре заявили, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2027 году пройдет в обычном порядке, отмены аттестации не планируется. Глава ведомства Анзор Музаев отметил, что о любых серьезных изменениях в формате ЕГЭ школьников предупреждают заблаговременно.