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29 июля, 06:45

Происшествия

Несколько домов и предприятий повреждены в Таганроге при атаке ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один многоквартирный дом, несколько частных домов и коммерческих предприятий получили повреждения в результате массированной воздушной атаки ВСУ по Таганрогу. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Специалисты экстренных служб работают на всех местах падения обломков. Власти города примут все необходимые меры, чтобы оперативно оценить масштаб повреждений.

"С утра к работе приступит специальная комиссия: специалисты проведут обход поврежденных домов и зафиксируют размер ущерба", – добавила Камбулова.

Таганрог подвергся воздушной атаке ВСУ в ночь на 29 июля. В результате падения обломков ракеты на многоквартирный жилой дом погибла женщина, еще один мужчина пострадал. Власти провели эвакуацию жителей поврежденного дома. Для них развернут пункт временного размещения.

Кроме того, атака вражеских БПЛА была зафиксирована в Рязанской области. В результате произошедшего ранения получили шестеро мирных жителей. Возгорания зафиксированы на нескольких промышленных территориях региона.

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