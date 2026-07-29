26 водозаборных узлов построено и реконструировано в ТиНАО за 14 лет

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

За 14 лет в ТиНАО построили и реконструировали 26 водозаборных узлов. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

Заммэра столицы Петр Бирюков рассказал, что работы провели в районах Внуково, Филимонки, Щербинка, Краснопахорском, Бекасово, Вороново и в городе Троицке. После присоединения к столице новых территорий была проведена комплексная инвентаризация систем водоснабжения и выявлены проблемные места. Затем было принято решение о модернизации существующих объектов и строительстве новых.

Приоритетным вариантом организации водоснабжения населенных пунктов ТиНАО сейчас является перевод на воду московского водопровода. Там, где это возможно, отказываются от подземных источников, отметили в комплексе.

За 14 лет на московскую воду перевели 22 водозаборных узла. Это позволяет гарантировать высокое качество воды и снижать нагрузку на артезианские источники, что положительно сказывается на водном балансе территорий.

Если отказ от артезианского источника невозможен, на объектах монтируют станции водоподготовки, оснащенные современными системами очистки.

Модернизация водной инфраструктуры в ТиНАО проводится системно, что обеспечивает надежное и качественное водоснабжение жителей, подчеркнули в комплексе.

Ранее в столице стартовал ремонт Тушинского тоннеля, который проходит под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе. Работы разделены на два этапа и ведутся одновременно с обеих сторон сооружения.