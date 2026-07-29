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29 июля, 12:59

Шоу-бизнес

Кассационный суд оставил в силе приговор блогеру Блиновской

Фото: TACC/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор блогеру Елене Блиновской, осужденной по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Об этом стало известно во время заседания в зале суда.

Адвокат осужденной Наталия Сальникова заявила, что защита обжалует приговор в Верховном суде Российской Федерации.

"Мы считаем, что в наших жалобах было достаточно доводов для того, чтобы обратить на них внимание", – сказала она.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, блогер использовала схему дробления бизнеса, распределяя доходы между 18 организациями и 3 индивидуальными предпринимателями, чтобы уменьшить сумму налогов и впоследствии легализовать полученные средства.

Суд приговорил Блиновскую к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллион рублей. При этом от уголовной ответственности по налоговым преступлениям ее освободили в связи с истечением срока давности.

Позднее Мосгорсуд смягчил наказание блогеру до 4,5 года колонии, однако отказал в отсрочке исполнения приговора до достижения детьми 14-летнего возраста.

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