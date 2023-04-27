Блогера Блиновскую задержали по делу о неуплате налогов

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Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Елену Блиновскую по уголовному делу о неуплате налогов в особо крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета (СК) РФ.

"Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 198, пунктом "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ ("Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления")", – говорится в сообщении ведомства.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении блогера стали документы, поступившие в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы (ФНС).

Следователи информируют, что Блиновская, оказывая услуги в Сети, применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы. В период с 2019 по 2021 годы она не заплатила налоги на сумму более 918 миллионов рублей.

Полученные средства блогер легализовала путем совершения финансовых операций. Как сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры, часть средств Блиновская попыталась легализовать путем покупки автомобиля, который в дальнейшем был зарегистрирован на ее супруга, оборудования для фирмы, учредителем которой также является ее супруг. Помимо этого, средства были направлены на организацию праздничного мероприятия в августе 2021 года и оплату услуг музыкального исполнителя.

Блогера задержали при попытке пересечь границу РФ на арендованном автомобиле. При себе у женщины обнаружили билеты для дальнейшего вылета из страны.

Сейчас по месту жительства Блиновской и в ее офисе проводятся обыски. Расследование дела продолжается.

Ранее уже сообщалось о проверке Блиновской полицией. Тогда поводом для интереса правоохранительных органов стали сообщения участников марафонов Блиновской, которые утверждали, что их обманули. Некоторые из них брали кредиты на сотни тысяч рублей, чтобы принять участие в марафоне, хотя по официальным данным его стоимость составляла 10 тысяч рублей.

Сама Блиновская тогда опровергла информацию о проверке со стороны правоохранительных органов. На тот момент блогер сообщила, что у нее "все хорошо" и с описанными в СМИ процессах она не сталкивалась.

