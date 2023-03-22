Блиновская опровергла информацию о проверках полиции

Фото: телеграм-канал BLINOVSKAYA

Блогер Елена Блиновская опровергла информацию о том, что в отношении нее идут проверки полиции по факту мошенничества, сообщает РЕН ТВ.

"У меня все хорошо. Сведений по поводу того, что сейчас идет в новостях, у меня нет", – заявила она.

Блиновская подчеркнула, что налоговые службы в течение года проверяют блогеров, однако ее это не коснулось. По ее словам, после интервью к ней несколько раз приходила прокуратура и каждый раз им предоставляли документы.

Блогер добавила, что платит НДС в отличие от "всех остальных" блогеров, которых подозревают в уклонении от налогов. Она также рассказала, что у нее огромная команда юристов и бухгалтеров, которая занимается этими вопросами.

"Это реально откровенно фейковые новости, которые все распространяют друг за другом. Понятно, что это тема сейчас горячая, но давайте печатать по объективным основаниям. Мои юристы держат руку на пульсе 24/7, никакой информации ни у них, ни у меня об этом нет", – сообщила Блиновская изданию "Подъем".

Ранее сообщалось, что полиция организовала проверку после ряда заявлений в отношении блогера и лайф-коуча Елены Блиновской. Отмечается, что некоторые участники ее марафонов пожаловались в правоохранительные органы на то, что их якобы обманули. Кроме того, известно, что в Генпрокуратуру РФ поступили требования проверить Блиновскую на предмет уклонения от уплаты налогов.

В начале марта блогеры Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей.

По версии следствия, Валерия Чекалина, имея годовой доход более 150 миллионов рублей, использовала упрощенную схему налогообложения, распределяя средства между разными ИП.

Кроме того, накануне СК возбудил дело в отношении Александры Митрошиной. Ее тоже подозревают в уклонении от уплаты налогов. Ущерб от ее действий оценивается в 120 миллионов рублей. Предполагается, что она использовала ту же схему, что и Чекалины.



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