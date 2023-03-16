Следователи возбудили второе дело против блогеров Чекалиных

Фото: instagram.com (запрещена на территории РФ)/ler_chek

Следственное управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило второе уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело о легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", – говорится в сообщении.

По информации СК, в апреле 2021 года блогеры в группе лиц по предварительному сговору легализовали крупную сумму денежных средств в размере более 130 миллионов рублей, добытую преступным путем, купив на них американские доллары. Подобным образом Чекалины замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. После этого с целью придания средствам правомерности владения ими блогеры совершили финансовые операции.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать обстоятельства дела. В отношении супругов решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Согласно версии следствия, блогерша использовала упрощенную схему налогообложения с годовым доходом более 150 миллионов рублей.

В доме блогеров прошли обыски, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов обнаружили золотые слитки почти на 40 миллионов рублей, 10 российских паспортов и один американский. Вечером того же дня Валерии Чекалиной было предъявлено обвинение.



Блогер Чекалина признала вину и пообещала выплатить задолженность по налогам

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!