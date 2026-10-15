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15 октября, 15:20

Происшествия

Цех по производству суррогатного алкоголя ликвидировали в Тульской области

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

Правоохранители пресекли деятельность подпольного цеха по производству суррогатного алкоголя в поселке Ширинском Тульской области. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в мессенджере MAX.

Производственные мощности размещались в четырех капитальных зданиях. Во время обыска сотрудники полиции выявили линии розлива продукции, около 58 тысяч единиц стеклянной тары с алкоголем и почти 12 тысяч литров жидкости, содержащей спирт. Были конфискованы два грузовика, которые, по мнению следствия, применялись для доставки готовой продукции.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора незаконной деятельности, водителя, перевозившего товар, и девять иностранцев, которые нелегально работали и проживали на предприятии.

Против задержанных возбуждены уголовные дела, на иностранных граждан также составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства. Все фигуранты отправлены под стражу.

Ранее у троих жителей Сочи изъяли более четырех тонн вина, коньяка и чачи без маркировки. Выпуск продукции производился в частных домах. Там оборудовали цехи, склады и даже дегустационные залы. Во время обысков обнаружили бочки, канистры, различное оборудование и компоненты для производства алкоголя.

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