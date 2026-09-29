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29 сентября, 11:23

Происшествия

У троих жителей Сочи изъяли более 4 тонн вина, коньяка и чачи без маркировки

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

Более 4 тонн вина, коньяка и чачи без маркировки изъяли у троих жителей Сочи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

Выпуск нелегальной продукции производился в частных домах. Там были оборудованы цеха, складские помещения и даже дегустационные залы. В ходе обысков обнаружили бочки для вина, канистры, различное оборудование и компоненты для производства алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации"). Подозреваемых обязали явиться по вызовам следователя или суда.

Ранее полицейские изъяли 1 303 литра вина у 77-летнего пенсионера в селе Береговом, расположенном в муниципальном образовании Геленджика. В доме мужчины была найдена 21 тара с алкогольным напитком по 30 литров каждая, а также множество емкостей.

В действиях кубанца выявлены признаки уголовно наказуемых деяний, связанных с производством и хранением продукции без маркировки и не отвечающей требованиям безопасности.

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