Певец Niletto поддержал Джигана на фоне скандала с дебошем

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Певец Niletto (настоящее имя – Данил Прытков. – Прим. ред.) выступил в поддержку рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн. – Прим. ред.) на фоне скандала с дебошем. Пост на эту тему артист опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), сообщает "Газета.ру".

Певец рассказал, что познакомился с Джиганом в 2024 году и с тех пор ни разу не видел его в нетрезвом виде. По словам Niletto, за два года знакомства он успел узнать Джигана как семьянина.

В частности, артист отметил, что постоянно получал от рэпера видеосообщения с его сыном Давидом. На этих "кружках" они ехали куда-нибудь вместе. Также Джиган часто отправлял певцу записи того, как он проводит время с семьей. Кроме того, музыкант часто звал Niletto на праздники и в гости.

Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что в начале июля в доме рэпера произошел инцидент со стрельбой. Музыкант якобы стрелял в своих сотрудников и около 10 часов удерживал их в заложниках. В этот момент в доме находились его дети.

В результате ранение получил один из охранников. Спустя время Джигана обезвредили сотрудники охраны поселка и друзья рэпера. В итоге его отправили на лечение в Израиль.

Пострадавший подавать заявление в полицию не стал, однако правоохранители начали проверку после того, как об инциденте узнала общественность.

Спустя некоторое время экс-супруга рэпера Оксана Самойлова направила в суд иск с требованием ограничить Джигана в родительских правах. В требованиях указано, что все несовершеннолетние дети должны жить с матерью.

По информации журналистов, Самойлова хочет взять на себя полное право на воспитание детей, оставив рэперу возможность видеться с ними лишь по согласованию с ней и обязательно в трезвом состоянии.

Сам Джиган выразил надежду, что попытка экс-супруги ограничить его встречи с детьми не увенчается успехом. Он также опроверг сообщения о стрельбе. С его слов, он просто "снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили".