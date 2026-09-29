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Новости

29 сентября, 12:07

Город

Высокотехнологичное производство дорожных знаков запустят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Завод полного цикла по производству дорожных знаков и световозвращающей пленки появится на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва". Строительством займется один из резидентов ОЭЗ, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики.

Объем инвестиций в проект составит более 780 миллионов рублей. Площадь завода должна превысить 6 тысяч квадратных метров.

Как рассказал заммэра Максим Ликсутов, на заводе будут разрабатывать и выпускать дорожные знаки, а также инновационную пленку для указателей и щитов безопасности, которые появятся на столичных улицах. Он напомнил, что в ОЭЗ уже работают предприятия, выпускающие композитные элементы кузова, билетные терминалы и оборудование для досмотров.

Ранее резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" – компания "Некс-Т", работающая под брендом NexTouch, – наладила выпуск двусторонних информационных табло с жидкокристаллическими экранами. Они используются для навигации и позволяют обновлять информацию на дисплее в зависимости от окружающей обстановки.

ЖК-модули в оборудовании также произведены в столице. Дисплеи могут исправно работать даже в сложных условиях.

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