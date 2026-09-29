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29 сентября, 11:41

Мэр Москвы

Собянин: в Москве создано более 300 площадок для внедрения инноваций

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В столице действует свыше 300 площадок, предназначенных для технологических инноваций, их апробации и последующего внедрения, сообщил Сергей Собянин в ходе выступления на Московском стартап-саммите.

По словам мэра, успешное внедрение инноваций невозможно без подготовленной городской инфраструктуры. Он пояснил, что если среда не готова, то любые новшества не принесут пользы.

"Если ты внедряешь в любой сфере в транспорте например, какие-то инновации, а структура сама не реорганизована, управленческие процессы не отстроены, а технологической основы для этого не существует, то любая инновация, кроме вреда, ничего там не принесет", – подчеркнул Собянин.

Ранее градоначальник рассказал, что МЦК, запущенному 10 лет назад, удалось кардинально изменить транспортную систему столицы и жизнь горожан. Совместно с РЖД были созданы 54 километра современных путей и 31 городской вокзал.

Все станции интегрированы с метро и МЦД. Кроме того, работает единая платежная система и безбарьерная среда.

Сергей Собянин рассказал о площадках для развития инноваций в Москве

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