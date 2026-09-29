Мурашко заявил о максимальных показателях выживаемости пациентов с онкологией в России

Фото: depositphotos/dml5050

В России показатель выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями в первый год от постановки диагноза достиг исторического максимума. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, такие результаты стали возможны в результате современных методов лечения: химиотерапии, радиофармтерапии, а также лучевой терапии и ядерной медицины. Комбинация всех прилагаемых усилий дает возможность бороться за жизнь пациентов, отметил министр.

Ранее директор Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (онкологический) имени Н. П. Напалкова, профессор Владимир Моисеенко заявил, что только 10–15% заболеваний раком связано с наследственными факторами. Остальные 85% – это спорадические случаи, которые не имеют отношения к наследственным факторам.

Между тем ученые нашли способ борьбы с наиболее распространенным типом онкологии, который плохо поддается стандартным методам лечения, – аденокарциномой легкого. Исследователи предложили дополнить лучевую терапию воздействием ингибиторов фермента PCSK9. Такие препараты обычно применяют для снижения холестерина и лечения сахарного диабета.