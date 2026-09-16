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16 сентября, 12:12

Общество

Мурашко заявил, что 3–5% случаев онкозаболеваний связаны с влиянием алкоголя

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Роман Пименов

Алкоголь – мощный триггер возникновения рака: от 3 до 5% всех случаев онкологических заболеваний связаны с влиянием спиртного. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

"Когда мы говорим о глобальных вызовах здравоохранения, фактически в первую очередь мы говорим, конечно же, о хронических заболеваниях, об утерянных годах жизни", – добавил министр, его слова передает ТАСС.

Ранее Мурашко предупредил, что увеличение продолжительности жизни будет способствовать росту риска возникновения рака. По оценкам экспертов, в ближайшие 25 лет риск онкозаболеваний будет увеличиваться в связи с ростом продолжительности жизни и рядом процессов, происходящих в мире. Глава Минздрава считает, что за 20–30 лет распространенность онкозаболеваний может вырасти на 50%.

При этом в данный момент в России наблюдается снижение почти на 17% летальности от онкологии в первый год после постановки диагноза.

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