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16 сентября, 13:03

Политика

Песков не стал комментировать разоблачение в США лиц, якобы работавших на разведку РФ

Фото: kremlin.ru

До появления вразумительных доказательств нет смысла отвечать на слова главы Минюста – генпрокурора США Тодда Бланша о разоблачении лиц, якобы работавших на российскую разведку. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"До тех пор, пока мы не услышали и не увидели сколь-либо вразумительных доказательств и основанной хоть на чем-то осязаемом аргументации, то не считаем необходимым комментировать", – указал он.

Минюст США ранее предъявил обвинения пятерым иностранцам, включая двоих россиян, в связи с якобы заговорами. Бланш утверждал, что эти люди планировали ликвидировать российского диссидента в районе Вашингтона.

До этого американское ведомство также заявило, что гражданин России с паспортами Эстонии и Швейцарии Андрей Самуйловский признал вину по делу о сговоре с целью поставок авиационных деталей в РФ в обход американских санкций. Ему может грозить до 20 лет тюремного заключения. Вынесение приговора намечено на 13 января 2027 года.

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